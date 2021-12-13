15 bin metreküplük su deposu ve terfi merkezi yenilendi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü 15 bin metreküplük içme suyu deposunun yalıtımı ve terfi merkezini yeniledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen Kayapınar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde yer alan 15 bin metreküplük içme suyu deposu ve terfi merkezi, yüksek kotlarda bulunan 5.2 ve 6.0 katı servis depolarını besleyen hatlarda artan nüfus ile birlikte içme suyu sorunu yaşanmaması için son teknolojiyle üretilen 6 adet pompa satın alarak montajlarını yaptı. Ekipler, gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çalışmaları yakından takip eden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha önce kullanılan pompaların tam olarak ihtiyaca cevap vermediğini ifade etti. En temel ihtiyaç olan içme suyunun temininde geleceği planlayarak çalışma yürütmek zorunda olduklarına dikkat çeken Tutşi, günü birlik projelerin sorunları büyüttüğünü ve kentte mali açıdan ciddi zararlar verdiğini vurguladı.



“Eleştiri, bilgi, deneyim, öneri ve görüşleri dikkate alıyoruz”

Söz konusu en temel ihtiyaç içme suyu ise çalışmaları en ince detaylarını da masaya yatırmak zorunda olduklarını belirten Tutşi, “DİSKİ bu kentin kaynaklarıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. O yüzden proje ve yatırımımızı tamamı kamu yararını gözeterek yapıyoruz. Çünkü DİSKİ, 1 milyon 783 bin Diyarbakırlınındır. Bütün eleştiri, bilgi, deneyim, öneri ve görüşleri dikkate alıyoruz. Kurum olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz. DİSKİ Diyarbakırlılara altyapı ve içme suyu konularında daha iyi bir hizmet sağlamak için çalışmalarına devam edecek” dedi.

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