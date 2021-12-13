Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anneden oğluna çağrı: “Ne olursun dön gel”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 834’üncü gününe girerken, oğluna teslim olması için çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Fadime Aksu, “Oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım, ne olursun dön gel” dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 834’üncü gününde de devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için 834 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu 8 yıldır evladından bir haber beklediğini söyledi.



“Oğlumu HDP’liler kaçırdı”

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP Gebze İlçe Başkanlığından görevli bir şahsın sorumlu olduğunu iddia eden gözü yaşlı anne Aksu, “Ben oğlumu bakkala ekmek almak için yolladım daha dönmedi. Akşam saat 17.00 sularında çıktım kendisini aramaya polis memurları çocuk şubesine müracaatta bulunmamı istediler. Daha sonra ben karakola giderek kayıp başvurunda bulundum. Ardından her yere ilanlar astım ama yine de bulamadım. Daha sonra bana görüntülerini gösterdiler ayağı sakat ve dişleri kırık dediler. Eren oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım. Dön gel yavrum ne olursun dön gel” diye konuştu.

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