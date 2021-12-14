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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En son HDP İl Başkanlığına giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835'inci gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan anne Sultan Göger, oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini iddia ederek evladını istedi.

En son HDP İl Başkanlığına giren oğlundan 6 yıldır haber alamıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835'inci gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan anne Sultan Göger, oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini iddia ederek evladını istedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 835. gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor.
6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden anne Sultan Göger, eyleminde kararlı olduğunu söyledi. Göger, “Oğlum, 4 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır’a geldi ve burada kayboldu. Oğlum her zaman Diyarbakır’a geliyordu ama en son geldiğinden beri bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlum en son HDP il binasında görünmüş, ben oğlumu istiyorum ve onun için buradayım. Beni duyuyor ve görüyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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