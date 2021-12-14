25 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı JASAT timinden kaçamadı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 6 ayrı dosyası, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş ceza ve 65 bin lira para cezası olan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2015 yılından itibaren “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 6 ayrı dosyası, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş ceza ve 65 bin lira para cezası olan M.Ş.Ç.’nin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, M.Ş.Ç.’nin Lice ilçesi Ziyaret mahallesinde bulunan bir adrese geleceğinin öğrenilmesi üzerine icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir denildi.

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