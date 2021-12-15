Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında gözaltı sayısı 15’e yükseldi

Diyarbakır’da akraba iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ağır olan Altan G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı sırada 4 kişiyi gözaltına alırken, çalışmalarını genişleten polis ekipleri, olaya karıştıklarını tespit ettiği 11 kişiyi de yapılan operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

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