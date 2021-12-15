Diyarbakır’ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak

Diyarbakır’ın Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerinin doğal gaza kavuşması için çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır’da kırsal ilçelerde yaşayan vatandaşların ucuz ve temiz enerji olan doğal gaza kavuşması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık koordinasyonunda, BOTAŞ, DİYARGAZ ve ilgili dağıtım şirketleriyle yapılan toplantıda, kentte doğal gaz bulunmayan Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerinin “20212026 Döneminde Doğal Gaz Arzı Planlanan Yerleşim Yerleri” arasına alınması kararı alındı.

Karar kapsamında 6 ilçeye gaz arzı sağlayacak iletim hatları, kamulaştırma işlemleri ise BOTAŞ tarafından yürütülecek. İlk etapta ilçelere gidecek iletim hatlarının hangi güzergah üzerinde gidileceği tespit edilecek. Yapılacak etüt ve proje çalışmalarının ardından Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri projelerle ilgili kararları alacak.

Doğal gaz şirketi, hazırladığı projeyle Çınar ve Hani’ye 2023’te, Lice’ye 2024’te, Kocaköy ve Dicle’ye 2025’te, Kulp’a ise 2027’de doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor.

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