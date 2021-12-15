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YÖK Başkanı Özvar: “Türkiye, çeyrek milyon uluslararası öğrencimize ev sahipliği yapıyor” Yükseköğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Türkiye’de 200’ün üzerinde Yüksek Öğretim Kurumu var”

İHA

YÖK Başkanı Özvar: “Türkiye, çeyrek milyon uluslararası öğrencimize ev sahipliği yapıyor” Yükseköğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Türkiye’de 200’ün üzerinde Yüksek Öğretim Kurumu var”

Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dicle Üniversitesinde uluslararası ve sporcu öğrencilerle bir araya geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, “Türkiye, çeyrek milyon uluslararası öğrencimize ev sahipliği yapıyor” dedi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesine gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası ve Türk sporcu öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip açıklamalarda bulunan Özvar, Türkiye, uluslararası öğrenciler için cazip bir destinasyon, bir varış noktası olduğunu ve dünyanın yükseköğrenim alanında yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade etti.
Türkiye, uluslararası öğrenciler için cazip bir destinasyon bir varış noktası olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, yükseköğrenim eğitimlerini tamamlayabilecekleri, burada yetişebilecekleri çok önemli bir merkez olduğunu kaydetti. Özvar, “Son yıllarda dünyanın yükseköğrenim alanında yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi. Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bir bütün olarak dünyada rekabetçi bir eğitim veren kurumlardır. Türkiye’de 200’ün üzerinde Yüksek Öğretim Kurumu var. Bu kurumlarda 250 bini bulan uluslararası öğrencimiz var. Çeyrek milyon öğrencimize Türkiye’de ev sahipliği yapıyoruz. Diyarbakır’ımızın bu güzide üniversitesinde çok sayıda uluslararası öğrencilerimizin öğrenim görmüş olması bizler açısından da fevkalade önemli” dedi.
Prof. Dr. Özvar, kentteki temasları kapsamında, beraberinde YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile öğrencilerle bir araya geldi.

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