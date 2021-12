Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı’nda 10 bin 918 ağaç dikildi Vali Karaloğlu: “Milletin 100 milyonunu çöpe atanlardan her Diyarbakırlının hesap sorması lazım” “Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklar Dağı'nı katlettiler”

– Diyarbakır’da, Diyarbakır Fethi sitesinin açılmasıyla 10 bin 918 vatandaş ağaç dikme sertifikası aldı. Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla 10 bin 918 ağaç toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kırklar Dağı’nda Fetih Haftası’nda oluşturacağını duyurduğu “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” oluşturma çalışmalarını tamamladı. Diyarbakır Fethi sitesinin açılmasıyla Diyarbakırlı 10 bin 918 vatandaş, ağaç dikme sertifikası oluşturdu. Vali Karaloğlu etkinlikte, Diyarbakırlılar adına verdikleri sözü yerine getirmek için bir araya gelip ağaçları toprakları buluşturacaklarını ifade etti

Dicle Nehri’nin cennetten çıktığına inanılan bir nehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, Diyarbakır şehri Dicle ile çok barışık olmadığını söyledi. Vali Karaloğlu, “Sanki biraz Dicle’ye haksızlık yapmışız, sırtımızı dönmüşüz. Şimdi bütün gayretimiz, çabamız Diyarbakır'ı, Diyarbakırlı hemşerilerimizi yeniden Dicle ile buluşturalım. Dicle'nin hemen kenarından başlayan bu güzellikleri yemyeşil ormana dönüştürelim. Yazın 45, 50 derece sıcaklıkta insanımız gelsin burada oluşturduğumuz mesire alanlarında bu nehrin serininden, rüzgarından istifade etsin” dedi.



“Milletin 100 milyonunu çöpe atanlardan her Diyarbakırlının hesap sorması lazım”

Kırklar Dağı’nda daha önce alanla bağdaşmayan yapıların bulunduğunu anımsatan Karaloğlu, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini o gün yönetenler Kırklar Dağı’nı katlettiler. Bugün Kırklar Dağı tekrar temizlendi. Ama bize neye mal oldu? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, Sur Belediyesine ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 100 milyon tazminata mal oldu, ama emin olun bu milletin 100 milyonunu çöpe atanlardan bizim, her birimizin, her Diyarbakırlının hesap sorması lazım. Mahkeme süreçleri tamamlanıp vatandaşımıza tazminatlar ödendiğinde biz de onlara rücu edeceğiz. O günkü belediye başkanına, meclis üyelerine altına imzası olan herkese o yanlışı, o katliamı, bu şehri yaşatan herkese hesabını sormak da bizim boynumuzun borcu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.