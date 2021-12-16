Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 1 tutuklama

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Diyarbakır'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüphelinin emniyette sorguları devam ediyor.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamından 15 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 2 gün önce Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyünde bulunan arazi anlaşmazlığı davası nedeniyle Diyarbakır Adliyesi çıkışı taraflar bir çay ocağında buluştu. Akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesiyle Altan Güler hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Olay sırasından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bir binanın güvenlik kamerasına tarafların birbirlerine silah, sopa ve sandalyelerle saldırdığı yansımıştı.

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