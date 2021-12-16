Dicle’de 111 çiftçiye 33 bin 880 adet badem, ceviz ve fıstık fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında Dicle ilçesinde güz dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı.

Yerel üreticiyi desteklemek amacıyla ilçede düzenlenen 33 bin 880 adet badem, fıstık ve ceviz fidanı dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Ziraat Odası Başkanı Mustafa Can, birçok ziraat mühendisi ile çok sayıda çiftçi katıldı. Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu ve ilgili görevliler, doğru bir şekilde fidan dikimi konusunda çiftçileri bilgilendirdi. Fidan dağıtım töreninde 82 çiftçiye 684 dekar alan 27 bin 368 adet badem fidanı, 11 çiftçiye 125 dekar alana 2 bin 494 adet ceviz fidanı, 18 çiftçiye 145 dekar alana 4 bin 18 adet fıstık fidanı olmak üzere, toplam 111 çiftçiye 954 dekar alana 33 bin 880 adet fidan dağıtıldı.

Kaymakamı Kadir Yurdagül, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, fidan dağıtımının ardından çiftçilerle hatıra fotoğrafı çekti.

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