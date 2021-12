AK Parti ilçe danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Bismil ve Çınar ilçesi ilçe danışma meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, il, ilçe kademeleri başkanları belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

İlçe Danışma meclisinde konuşma yapan İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti’nin milleti ve inançları için her türlü fedakarlığı göze alan haksızlığın karşısında, hakikatin yanında olmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, mazlum ve mağdurların sesi olan Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları olduğunu söyledi. Teşkilatlarıyla Diyarbakır’a nasıl daha iyi hizmet edilmeli çabasında olduklarını belirten Aydın, “Her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda o gün ne yaptığımızın muhakemesini, sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirip getirmediğimizin vicdan muhasebesini de yaparız. Başarımızın sırrı da bence budur. Bizler, hemşerilerimiz için çalışmaya, üretmeye, sorunları çözmeye ve yeni projelerimizi gerçekleştirmeye durmadan devam edeceğiz. Partimizin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevabı, çalışmalarımızla, yaptıklarımızla vereceğiz. 2023 hedefimizde de siz kıymetli teşkilat mensuplarımızdan aldığımız güç ile birlikte emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Toplumun ve seçmenlerin yarısını kadınların oluşturduğunu belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ise, 2023 seçimlerinde kadınlara önem verdiklerini kaydetti. Ataman, "İnanmış bir kişi, çok şeyi başarabilir ama inanmış bir hanım daha çok şey başarabilir. Biz burada bir düğün var diye toplanmadık. Bugün 2023'te kutlayacağımız düğünün hazırlıkları için buradayız. Biz her sandıktaki kadınlarımıza inanıyoruz. Vekillerimiz ve mahalle teşkilatlarımızla birlikte heyecanımızı kaybetmeden, coşkumuzu kaybetmeden devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

