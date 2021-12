2035’te her 3 çocuktan 1’i gözlük takacak Covid 19 sürecinde elektronik cihazlara bağlı kalmaktan göz bozukluklarında artış yaşandı Op. Dr. Belgin Ekmekçiler: “Çocuklarda miyopa bağlı olarak okul başarısında düşüş yaşanmakta”

Son yıllarda çocuklar ve yetişkinler olmak üzere tablet, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara bağlı kalmaktan miyop oranında artış yaşanmaya başlandı. Uzmanlar, 2035 yılına kadar her 3 çocuktan 1’inin gözlük takacağı ön görüsünde bulundu.

Başta çocuklar olmak üzere, yetişkinlerde de bilgisayar, tablet ve telefonda uzun süre vakit geçirmekten gözde hasar ve miyop oranında artış yaşandığı ortaya çıktı. Covid 19 sürecinden itibaren 1,5 yıllık süreçte bu oranın daha fazla arttığı kaydedildi. Memorial Hastanesinde Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, miyopa bağlı çocuklarda okul başarısında düşüş yaşandığını belirtirken 2035 yılına kadar her 3 çocuktan 1’inin gözlük takacağı görüşünde bulundu.

Çocuklarda değil, herkeste yeni dönemin hastalığı teknoloji bağımlılığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Ekmeçiler, çocukluk çağında kullanımın daha sık olduğunu ifade etti. Çocukların dersleri Covid19 döneminde online yayınlarda bilgisayar ve tabletten olduğu için son 1,5 yıldır oranın gittikçe de arttığını belirten Ekmekçiler, “Son yıllarda miyop çocuklarda 3 kat arttı. Okullarda gözlük kullanan çocuk oranı yaklaşık 23 yıl önceye göre 3 kat artış gösterdi. Aileler, genelde çocukları yakını gördüğü içinde uzak görüntüleri konusuna bilgileri olmuyor. Çocuklarımızda en çok miyopiye bağlı olarak okul başarısında düşme, tahtayı görememe gibi sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka çocuklarımızı rutin aralıklarla ve her okul başlama döneminde göz muayenesine götürmemiz gerekiyor” dedi



“202020 uygulamasını yapmalarını istiyoruz”

Çocuklarda ve yetişkinlerde computer vision syndrome denilen sık baş ağrısı, göz ağrısı, gözde kaşıntı, yanma, sulanma, boyun ağrısı, sırt ağrısı şeklinde şikayetlerin ortaya çıktığını aktaran Ekmekçiler, “Bunlarda uzun süre bilgisayara baktıkları için hastalarımızda ortaya çıkan bir durumdur. Bunun çözümü olarak da son yıllarda biz, 202020 dediğimiz, 20 dakikada bir, 20 saniye süre ile 20 fit yani 6 metreden uzağa bakma şeklinde bir uygulama istiyoruz hastalarımızdan. Bilgisayar başında çalışıyorsak, ya da çocuğumuz bilgisayar başındaysa 20 dakikada bir 20 saniyelik ara verecek. Bu arada da gidip kitap okuyacak, ya da televizyon izlemeyecek. Uzaklara bakacak. Ya da gözünü kapatıp dinlendirme istiyoruz. Uzun süre bilgisayara bakmak gözde kuruluk sıkıntısına sebep oluyor. Özellikle gece bilgisayara bakmamıza bağlı olarak mavi ışığa maruz kaldığımız için melatonin hormonlarının salgılanmasını azalttığı için uyku bozukluklarına sebep olabiliyor. O yüzden mutlaka kullanırken süreye de zamana da dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın günde iki saatten fazla ekran başında kalmamaları lazım. Bu iki saatlik süreyi de mutlaka zamana bölmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

2035 yılında 3 çocuktan 1’i miyop olacağını beklediklerini dile getiren Op. Dr. Ekmekçiler, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çok yüksek bir oran. Üç çocuğunuz varsa biri gözlük takacak. Her okul açılma döneminin başında ilkokul çağından itibaren göz muayenesini tavsiye ediyoruz. Gelemiyorsa bile yapacağımız şey oturduğu yerden televizyon alt yazılarını okuyup okumadığını kontrol edebilirler. Tabi ki tek göz olarak. Bir gözünü kapatıp öbür gözünü uzak bakışla. Ya da çocuğuna sorabilirler. Okulda arka sıraya geçtiğinde tahtayı görebiliyor mu? Bunları tek gözüyle, iki gözüyle değil. Eğer çocukta bu tür sıkıntı varsa mutlaka kontrole getirmeleri gerekiyor.”

