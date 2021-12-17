Karnından 5,5 kiloluk böbrek tümörü çıkarıldı



Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Koçeri Ayaz'ın (40) karnından 5,5 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Dicle Üniversitesi (DÜ) Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Dede, "Yaptığımız görüntüleme ve kitleyi değerlendirdiğimizde, dünyada bundan büyük iki tane daha böbrek tümörü olduğunu, bunun ise 3'üncü büyük kitle olduğunu fark ettik" dedi.

Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan Koçeri Ayaz, idrarda kanama ve karnının yan bölgesindeki ağrı şikayetiyle DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Ayaz'ı muayene eden doktorlar, karnını kaplayan büyük bir kitle tespit etti. Yapılan tetkikler sonucunda kitlenin böbrek tümörü olduğu anlaşılınca, Ayaz üroloji bölümünde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatla Koçeri Ayaz´ın böbreğini çevreleyen 5,5 kilo ağırlığında tümör alındı. Tümörün büyüklüğü, doktorları da şaşırttı.

Hastanın böbreğinden alınan tümörün büyüklüğünü araştıran DÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Dede, dünyada şu ana kadar tespit edilmiş en büyük 3'üncü tümör olduğunu belirterek, "Hastamız 40 yaşında Mardin'den geldi. Karnının tümünü kaplayan büyük bir kitlesi vardı. Kitlesi ağrısız olduğu için son bir haftaya kadar bunu kendisi de yakınları da fark etmemişti. Bize geldiğinde muayene ettiğimizde bir böbrek tümörü olduğunu fark ettik. Hastanın kanaması da olduğu için acil olarak üroloji kliniğimize yatırdık ve ameliyata aldık. 2 saatlik başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkarttık. Yaptığımız görüntüleme ve kitleyi değerlendirdiğimizde, dünyada bundan büyük iki tane daha böbrek tümörü olduğunu, bunun ise 3'üncü büyük kitle olduğunu fark ettik. 5 kilodan daha büyük bir böbrek tümörüyle karşılaştık" dedi.

'40 YAŞINDAN SONRA SIK GÖRÜLEN BİR DURUM'

Böbrek tümörünün özellikle 40 yaşından sonra sık görülebilen bir durum olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Dede, şunları söyledi:

"40 yaşından sonra yılda en az bir defa mutlaka batın ultrasonografisi yapmak önemli. Böbrek tümörü, özellikle 40 yaşından sonra sık görülebilen bir durum. Böbrek tümörleri genelde erken dönemde tanı koyması zor lezyonlar. İleriki dönemlerde ise idrarda kanama ve yan ağrısı gibi şikayetler yapabiliyor. Erken tanı konulursa, bu hastalarda böbreğin sadece tümör olan kısmı alınarak hastaların sağlığına kavuşması sağlanabiliyor. Ama geç kalınırsa maalesef böbreğin tümü alınabiliyor. Bazen de hastada eğer yayılma varsa yapılan cerrahi, hastanın ömrünü uzatmaya yetmeyebiliyor. O yüzden burada en önemli söylemek istediğimiz şey, 40 yaşından sonra mutlaka karınla ilgili ultrasonlarımızı çekelim, ayrıca idrarda kanama ve yan ağrısı gibi durumlar da böbrek tümörlerindendir akılda tutalım."DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA

2021-12-17 11:11:58



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