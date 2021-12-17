Diyarbakır'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 2015'ten beri aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2015 yılından beri 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.'nin adresini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-12-17 14:32:15



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