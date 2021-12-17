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Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 gündür haber yok

DHA

Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 gündür haber yok


Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakıp ortadan kaybolan Şerifa Çiçek'ten (23) 6 gündür haber alınamıyor. Mehmet Çiçek (33), eşinin çocukları için dönmesini istedi.
Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi´nde oturan Mehmet Çiçek, 6 yıl önce evlendiği Şerifa Çiçek'ten, 12 Aralık'tan beri haber alamadığını söyledi. 4 yaşındaki kızı Esma'nın telefonla kendisini aramasıyla eşinin evde olmadığını anlayıp iş yerinden izin alarak eve giden Mehmet Çiçek, 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu belirtti. Eşinin cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi. Yaşadığı mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi.
'KIZIM ARADI, 'ANNE YOK' DEDİ'
Mehmet Çiçek, kaybolmadan önce öğle saatlerinde kendisini arayan eşinin 3 aylık oğulları Enes'in süt içmediğini söylediğini belirterek, "Uyandığında bir daha süt vermesini söyledim. Konuşmam bir dakika sürdü veya sürmedi. Saat 15.45 gibi küçük kızım beni aradı. Baba, 'anne yok' dedi. Ben de 'nasıl yok kızım?' dedim. Ya namaz kılmaya gitmiştir diğer odaya ya da 3 aylık bebeği yanına almıştır diye düşündüm. Süt içmiyor diye korkup, hastaneye mi götürdü diye düşündüm. Ben de o telaşla kızıma beklemesini söyleyip iş yerinden izin alarak eve gittim. Eve gidene kadar telefonu kapatmadım. Oraya varmam 15 dakika falan sürdü. Eve gittim, kapıyı açtım. Bebek de orada, Esma da orada. Ondan sonra zaten sağı solu aradım yok. Sonra kız kardeşimi aradım. Eve gelmesini istedim. O geldikten sonra dışarı çıkıp eşimi aramaya başladım. Bulamayınca da artık polisi aradım. Onlar da beni karakola götürdüler, ifade verdim. O gün bu gündür haber yok" dedi.
'HER ŞEYİ BOŞVER, ŞU ÇOCUKLAR İÇİN GEL'
Annesi ve kız kardeşlerinin çocuklarına baktığını anlatan Çiçek, "Mamayla besliyorlar artık. Şerifa gelsin, çocuklarını bir görsün. Hiç mi çocuklarını özlemedi? Hiç mi aklına gelmiyor, göğsü ağrımıyor mu? Ben kıyamam, erkek halimle yapamam öyle bir şey. Bak kafayı yesem de çıldırsam da birine de kaçsam, ben ne yaparsam yapayım kıyamam bunlara. Beni, aileni, ailemi, her şeyi boşver ama şu çocuklar için gel" diye konuştu.
Esma ise annesini çok özlediğini ve onu beklediğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2021-12-17 15:29:49

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