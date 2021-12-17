AK Parti Yenişehir ilçe danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Yenişehir ilçe danışma meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, il, ilçe kademeleri başkanları belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

İlçe Danışma meclisinde konuşma yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, dava arkadaşlarıyla ilçe danışma toplantılarında bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Gönül bağıyla birbirlerine bağlı olduklarını belirten Başkan Aydın, “Birlik ve bütünlüğü her şeyin üzerinde tutmamızdır. Kişisel hesapların, partimiz ‘de yeri yoktur. Herkes hemşerilerimizin omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin sahibidir, sorumlusudur. Mahalle başkanlarımızdan başlayarak, ilçe teşkilatlarımıza, il teşkilatlarımıza, belediye meclislerimize kadar AK Parti’nin hücrelerini oluşturan birimlerde görev alan herkes bu ekibin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizler, siyaseti bir rant, makam veya koltuk olarak görmüyoruz. Siyasetin sığınacağı tek liman ahlaktır. Ahlaktan yoksun bir siyaset, vatana da millete de hiçbir yarar sağlamaz. Aksine kaybettirir. Partimizde makamların, mevkilerin önemi yoktur. Önemli olan bu gök kubbede yarınları sağlıklı bir şekilde inşa edebilmektir. AK Partili olmak demek, değişime cesaret edebilmek ve değiştirebilmek demektir. Bu ruh, Türkiye’ye yeni bir ufuk, Türk halkına ise yeni bir umut kazandırmıştır" dedi.

Toplantı da konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ise mesele teşkilat çalışması olunca her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de bütün gayretlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Ataman, “Bizim için önemli olan genel merkezimizin ortaya koymuş olduğu rota ne ise teşkilat olarak elimizden gelen ne ise ortaya koyacağız. Bugün 20 yıldır iktidarda olan bir partinin mensuplarıyız. Kuruluşundan beri hepimiz bu dava hareketine destekler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü inandığımız bir dava ve kendimizi içinde bulduğumuz bir hareket” diye konuştu.

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