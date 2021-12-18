Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor"

Türkiye'nin ilk yapay zeka sahibi al sat robotu Hakoman'ı bulan Hakan Sedefçi, müşteri kitlesinin gerek ülke içi gerekse yurt dışında her geçen gün büyüdüğünü belirterek bu orantıda özellikle öğrencilere desteklerinin de arttığını söyledi.

Bilişim çağını yaşadığımız bugünlerde başarılı girişimleriyle ülkemizin yükselen değeri Hakoman, gençlere büyük önem gösteriyor. Türkiye'nin ilk yapay zeka sahibi otomatik al sat robotu Hakoman'ı bulan ve şirket yöneticisi Hakan Sedefçi, 2021 yılında 100 öğrenciye burs verdiklerini 2022 yılında burs sayısını daha da yükseltmek istediklerini söyledi. Günümüz teknolojisi ile genç fikirlerin daha fazla uyumu olduğunun altını çizen Sedefçi, şirketlerinde çalışanlarının yaş ortalamasının 30'dan düşük olduğunu belirtti.

Ödüllere doymuyor

Öte yandan Hakoman aldığı ödüllerle de yazılım ve bilişim dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gold Faces Of Turkey'de yılın en iyi dijital para uzmanı ödülünü alan Hakan Sedefçi geçtiğimiz gün de aynı alanda Uluslararası Kalite Ödülü sahibi oldu. Törende açıklama yapan Sedefçi, Hakoman'ı tercih eden yüzlerce kullanıcısına ve gelişim ekibe teşekkür etti.

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