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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana 748. ölüm yıl dönümünde anıldı

İHA

Mevlana 748. ölüm yıl dönümünde anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddini Rumi’yi, vefatının 748. yılında, düzenlediği etkinliklerle andı.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müzik Topluluğu sahne aldı. Mevlana’nın '748. Vuslat Yıl Dönümü' dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen “Şebi Arus” programında semazen gösterisi, ilahi konseri ve tasavvuf müziği eşliğinde şiir dinletisi gerçekleştirildi. Programa katılanlara lokum ve gül suyu ikramında bulunuldu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyetlerine devam eden Bilgievleri ve Akademi Liselerde düzenlenen programlarda ise eğitmenler, öğrencilere Mevlana Celaleddini Rumi’nin hayatını ve edebi kimliğini anlatarak kısa filmler izletti.
Mevlana’ya ait şiirler okunduğu programlarda, müzik kulübü öğrencileri de ilahiler söyledi.

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