Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

İHA

Diyarbakır Adaletspor futbol takımının şampiyonluk mücadelesi

Diyarbakır Adaletspor futbol takımı Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Kaliteli bir takımımız var bu sene ligde şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.
Diyarbakır Adliyesi’nde Başsavcılık Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten ve aynı zaman da Adaletspor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan Metin Özkan, Adaletspor’un çok sıkı çalıştığına değinerek hedeflerinin ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu söyledi. Adaletspor olarak üst üste şampiyonluklar alarak sürekli yükseleceklerini belirten Özkan, "Korona virüs pandemisinden dolayı birinci amatör liglerimiz önümüzdeki hafta sonu başlayacak bizim takım yaklaşık 3 aydır hazırlıklarını devam ettiriyor. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden arkadaşlarımızın büyük bir emek sarf ederek çalışıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız hazırlık maçlarında da başarılı oldular. Ligde de hedefimiz direk şampiyon olmak inşallah şampiyon olacağız. Çünkü bu kalitede bir takımımız var. Dolayısıyla bunu başaracağımıza inanıyoruz ve bu yılda şampiyon olursak üst üste iki şampiyonluğu yaşamış olacağız. Önümüzdeki sene de aynı hedef ile devam edeceğiz. Daha bir üst lige çıkmayı yani BAL liginde oynamayı düşünüyoruz. Nasip kısmet olursa emeğimizin karşılığını alacağız inşallah" diye konuştu.

“Sporcularımızın eğitimine de katkıda bulunuyoruz”
Adaletspor bünyesinde sporcularına yalnızca spor yaptırmadıklarını sporcularının eğitimlerine de destek olduklarını söyleyen Özkan, "Biz yaklaşık 3 yıl oldu kurulalı, o anlamda Diyarbakır'daki gençleri yani bizim meslektaşlarımızın dışında futbolda yetenekli olan, eğitime ihtiyacı olan, yetişmeye ihtiyacı olan spor anlamında onlara imkanlar sunup gelişimlerini sağlamak bununla birlikte biz akademiyi de kurduk. Aynı zamanda biz sporcularımızın ahlaklı, temiz ve dürüst olmasını istediğimiz için eğitimli sporcuları tercih ediyoruz. Eğitimini tamamlamamış olanların da eğitimini tamamlaması yönünde katkıda bulunuyoruz. Yani burada sahada mücadele ettiği kadar ileride hayatta da mücadele edebilecek gücü kazandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mart ayında sosyal toplumu ilgilendirecek projeler sunacağız"
Adaletspor olarak sosyal toplumu ilgilendirecek projelerde hazırladıklarını anlatan Özkan, "Amatör liglerde maalesef imkanlar dahilinde şartlarımız çok zor. Çünkü kulübü kurduğunuz zaman dernek adı altında kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla derneklerin her hangi bir gelirinin olma şansı yok. Bu sebeple gelir getirici hiç bir faaliyette bulunamıyoruz. Ancak işte sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının maddi bağış ve destekleriyle çocuklara imkanlar sunabiliyoruz. Tabi ileride üst liglere çıktığımız zaman dernekten çıkıp şirketleşmeyi düşünüyoruz. O zaman gelir getirici faaliyetlerimiz de olacaktır. Ama bizim nasip kısmet olursa Mart ayında sosyal toplumu ilgilendiren projelerimiz var onlar üzerine çalışıyoruz. Onları hayata geçirirsek, umuyorum projelerimiz Türkiye'de gündem olacaktır" dedi.

"Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz"
Pazar günü oynayacakları ilk maçlarını kazanıp lige galibiyet ile başlayacaklarını da belirten Özkan, "Önümüzdeki ilk maçımız ayın 19'un da Pazar günü Dicle Gençlikspor ile olacaktır. Kısmet olursa lige iyi başlamak istiyoruz ve iyi bitirmek istiyoruz. Bunun dışında bu gençlere sahada kazanmaya öğrettiğimiz gibi hayatta da kazanmayı öğreteceğiz. Buda hayatta kazanmanın ilk adımı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşadamı Dengiz, öncelikli hedeflerinin kalite olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER İşadamı Dengiz, öncelikli hedeflerinin kalite ...
HDP önündeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor
Mevlana 748. ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Mevlana 748. ölüm yıl dönümünde anıldı
Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Kaymaz, ”Büyük bir kalkınma projesiyle Karacadağ’ı en zengin tarım bölgesi yapabiliriz”
YEREL HABERLER Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı ...
Diyarbakır'da 'Anne-Baba Mektebi'
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Anne-Baba Mektebi'
Minik eller hayallerini Ebrulara aktarıyor
YEREL HABERLER Minik eller hayallerini Ebrulara aktarıyor
Atık sudan üretilen gaz elektrik enerjisine dönüştürülüyor DİSKİ İleri Biyolojik Atıksu tesisi, 7 gün 24 saat durmadan çalışıyor DİSKİ Genel Müdür Fırat Tutşi: “1 milyon 137 bin metreküp metan gazından, 2 bin 659 kilowat saat elektrik üretildi”
YEREL HABERLER Atık sudan üretilen gaz elektrik enerjisine ...
Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren ...
Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini arttırıyor"
YEREL HABERLER Sedefçi; "Hakoman büyüdükçe öğrencilere desteğini ...
Eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek istedi
YEREL HABERLER Eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek istedi
Hani’de 2018 yılında şehit olan polis memuru dualarla anıldı
YEREL HABERLER Hani’de 2018 yılında şehit olan polis memuru dualarla ...
AK Parti Yenişehir ilçe danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AK Parti Yenişehir ilçe danışma meclisi toplantısını ...
Kayapınar Belediyesinden gelecek nesillere ücretsiz eğitim akademisi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden gelecek nesillere ücretsiz ...
Bağlar Belediyesi çalışmalarını bir bir tamamlıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi çalışmalarını bir bir tamamlıyor
Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 gündür haber yok
YEREL HABERLER Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 ...
Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 gündür haber yok
YEREL HABERLER Biri 3 aylık, 2 çocuğunu evde bırakan Şerifa'dan 6 ...
Diyarbakır'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Diyarbakır’da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadından 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 23 yaşındaki kadın sırra kadem bastı 23 ...
Diyarbakır’da tarihi geçmiş 450 kilo et imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi geçmiş 450 kilo et imha edildi
6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı
YEREL HABERLER 6 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT timi yakaladı
Diyarbakırlı Sultan dünya ikincisi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Sultan dünya ikincisi oldu
Karnından 5,5 kiloluk böbrek tümörü çıkarıldı
YEREL HABERLER Karnından 5,5 kiloluk böbrek tümörü çıkarıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 838. gününde devam ediyor Ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 838. gününde ...
2035’te her 3 çocuktan 1’i gözlük takacak Covid 19 sürecinde elektronik cihazlara bağlı kalmaktan göz bozukluklarında artış yaşandı Op. Dr. Belgin Ekmekçiler: “Çocuklarda miyopa bağlı olarak okul başarısında düşüş yaşanmakta”
YEREL HABERLER 2035’te her 3 çocuktan 1’i gözlük takacak Covid 19 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.