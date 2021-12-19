210 bin lale soğanı toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini süslemek için 10 bini ters lale olmak üzere 210 bin lale soğanını toprakla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, meydan, yeşil alanlar ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, geçen yıl kentin muhtelif yerlerinde kullandığı ve vatandaşlardan olumlu tepkiler alan lale ekimini yeniden gerçekleştiriyor.

210 bin lale soğanını toprakla buluşturmak için harekete geçen ekipler, Diyarbakır ile Şanlıurfa arasında yer alan Karacadağ’a özgü 'ağlayan gelin' olarak bilinen 10 bin ters laleyi kendi seralarında üretti. Park ve bulvarlar başta olmak üzere kentin muhtelif bölgelerinin laleler ile süslenme çalışmaları devam ediyor.

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