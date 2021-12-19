Amatör lig maçında futbolcu, sahada yere yığıldı



İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da Silvan Belediyespor ile Yeni Muş Belediyespor karşılamasında Muş Belediyespor'lu oyuncu Yahya Ünal, uzatma dakikalarında bir anda yere yığıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan Ünal'ın tansiyonunun düştüğü belirtildi.

Diyarbakır Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Silvan Belediyespor ile Yeni Muş Belediyespor karşı karşıya geldi. Silvan ilçesindeki Şehir Stadyumu'nda oynanan ve çekişmeli geçen maçın uzatma dakikalarında Yeni Muş Belediyespor'lu oyuncu Yahya Ünal, atak geliştirdiği sırada bir anda yere yığıldı. Ünal'a ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaptı. Sahaya çağrılan sağlık ekipleri de Ünal'ı ambulansa götürdü. Ekipler, Ünal'ın tansiyonunun düştüğünü belirledi. Bu arada Silvan Belediyespor konuk ettiği Muş Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2021-12-19 16:48:04



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