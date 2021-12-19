Diyarbakır’da korkutan yangın, restoran kül oldu

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Diyarbakır’da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacada başlayan yangın, kısa sürede restorana sıçradı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında restoran kullanılmaz hale gelirken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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