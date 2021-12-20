Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Ziyaret İlköğretim Okulunda görev yapan Halit Tekin, eğitimöğretim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencileri için kolları sıvadı.

Ziyaret İlköğretim Okulunda görevli sınıf öğretmeni Halit Tekin, okul dışında da öğrencilerine yönelik çalışmalar başlattı. Eğitim verdiği okulun kütüphanesine kitap ve ansiklopedi desteği sunarak çalışmalara başlayan Tekin, ekonomik durumu elverişli olmayan çocuklar için kolları sıvayarak, çalışma başlatıp yardımlarda bulundu. Çalışmalar kapsamında mont, bot, kırtasiye malzemeleri ve çorap dağıtımı gerçekleştiren Tekin, 80 öğrencinin yüreğine dokundu.

Bir yandan eğitim öğretim çalışmalarına devam edeceğini belirten Tekin, bir yandan da, sosyal yardım faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmek şiarıyla, bundan sonra da gayret ve çaba göstereceğini kaydetti. Tekin, çalışmalarında kendisine destek olan okul yönetimine ve velilere teşekkür etti.

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