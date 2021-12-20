Eğil atık su arıtma tesisi Dicle Barajı’nı koruyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su havzası olan Dicle Barajı’nı korumak için inşa ettiği Eğil atık su arıtma tesisi, ilçenin kanalizasyon şebekelerinden gelen günlük 800 metreküp atık suyu arıtarak Dicle Barajını koruyor.

DİSKİ, Eğil atık su arıtma tesisi, ilçenin kanalizasyon şebekelerinden gelen günlük 800 metreküp atık suyu arıtarak temiz bir şekilde Aşağıdöşemeler Mahallesi’nde yer alan kurumuş dereye deşarj ettiğini belirtti. Eğil ilçesinde kanalizasyon hatlarından alınan atık suyu Dicle Barajından uzak alana temiz şekilde deşarjını sağladığı için kentin içme suyu kaynaklarını koruyor. Tesis, fiziksel, biyolojik ve çamur susuzlaştırma olmak üzere 3 üniteden oluşuyor. İleri biyolojik atık su arıtma özelliği taşımamasına rağmen azot ve fosfor giderimi de sağlıyor. İlçe merkezinden kanalizasyon sistemiyle toplanan atık sular DN 200 milimlik hatla tesisin birinci aşaması olan fiziksel arıtma ünitesine naklediliyor. Fiziksel arıtma üniteleri, kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ile kum ayırıcılardan oluşuyor. Ünitelerde atık suyun içerisindeki tutulabilir katı maddelerin ayrıştırıldığı ifade edildi.

DİSKİ, yaptığı yazılı açıklamada, “Fiziksel arıtma ünitelerinden geçen atık su, dağıtım yapısına alınıyor. Dağıtım yapısına alınan atık su, iki adet olan havalandırma tanklarına ulaştırılıyor. “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur” projesine göre tasarlanan tanklar, oksik ve anoksik bölgelere ayrılıyor. Burada oluşan biokütle sayesinde atık suyun içerindeki karbon, azot ve fosfor giderimi biyolojik olarak gerçekleşiyor. Arıtma işlemi için herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Havalandırma tanklarından çıkan atık su son çöktürme tanklarına naklediliyor. Bu ünitede tankın üst kısmından arıtılmış su savaklanarak, arıtılmış su tankına geçiyor. Arıtılmış atık su tankına gelen arıtılmış sular, yüksek terfili pompalar vasıtasıyla Aşağıdöşemeler Mahallesinin güneydoğusunda yer alan kuru dere yatağına deşarj ediliyor. Son çöktürme tanklarının dip kısımlarına çöken arıtma çamuru, geri devir istasyonu vasıtasıyla tekrardan havalandırma tanklarına gönderiliyor. Fazla oluşan arıtma çamurları ise çamur susuzlaştırma ünitesine alınıyor” ifadelerine yer verdi.

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