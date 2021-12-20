Cansız bedeni bulunan Şerifa'nın ön otopsisi belli oldu

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Diyarbakır'da, 7 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Şerifa Çiçek’in dün cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan ön otopside intihar bulgusuna rastlandığı belirtildi.

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesinde dün öğlen saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gün önce kaybolan Şerifa Çiçek ait olduğu tespit edildi.

Kadını cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürülürken, burada yapılan ön otopsi raporundan kadının yüksek gerilim hattında elektrik çarpması sonucu yere düşüp öldüğü belirlendi. Otopsi işlemleri sonrası Şerife Çiçek’in cansız bedeni dün gece ailesi tarafından alınarak Yeni Köy Asri mezarlığından gözyaşları içinde defin edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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