Diyarbakır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 17 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi´ne bağlı ekiplerin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan kişileri yakalamak için harekete geçti. Tespit edilen 17 şüpheli, 80 polisin katıldığı ve 11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 19 fişek, 17 cep telefonu, 12 SIM kart, 1 hafıza kartı, 8 hard disk ile olası polis baskınlarında yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 kumanda düzeneği ve 5 bin 390 lira ele geçirildi. 22 ekipten oluşan polislerin incelemesinde, çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının olduğu belirlendi. Gözaltındaki 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-12-20 13:27:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.