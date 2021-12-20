Silahla karakola giren akli dengesi bozuk şahıs etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yabancı uyruklu şahıs, pompalı tüfekle Huzurevleri Polis Merkezi Amirliğine girmeye çalıştı. Şahıs, etkisiz hale getirildi.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Polis Merkez Amirliğinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, aklen malul olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, pompalı tüfekle karakola girmeye çalıştı. Şüpheli, personel tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın, polise karşı herhangi bir saldırı girişiminin olmadığı belirtildi.

Şüpheli şahsa daha öncede meskun mahalde ateş etmekten işlem yapıldığı, karakolda havaya ateş açtığı ve polisler silah kullanmadan şahsı etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

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