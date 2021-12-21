Silvan'da mevsimin ilk karı yağdı

Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyler beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı şiddetini artırarak devam etti. Sürücüler görüş açılarının düşmesiyle ilerlemekte zorluk çekti.

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