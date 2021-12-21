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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ 2021’de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı

İHA

DİSKİ 2021’de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında kent merkezi dışında 13 ilçe ve kırsal mahallelerde dış finans ve kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, verimli altyapı ve sağlıklı su temini sağlamak adına sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarelik alanda 2021’de kent merkezi dışındaki ilçelerin kırsal mahallelerinde önemli yatırımlara imza attı. DİSKİ, ilçeler ve kırsal mahallelerde yatırımlarını dış finansman ve kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Yapılan yatırımlarla birçok mahallenin içme suyu ve kanalizasyon sorunu çözülmüş olduğu kaydedildi.
DİSKİ, 2021’de öz kaynaklarıyla Kulp, Silvan, Hazro, Bismil ve Çınar kısmi içme suyu tesisleri yapım işi kapsamında 6 milyon 224 bin 530 lira ihale bedeliyle belirlenen alanlara muhtelif çaplarda 54 bin 809 metre uzunluğunda HDPE, 3 bin 336 metre çelik boru döşedi. Aynı iş kapsamında 103 adet vana, vantuz, basınç kırıcı, debi ayar vanası, 2 adet biriktirme deposu, 8 adet motopomp odası, 12 metre yatay delgi, 166 metre köprü ve dere geçişi, himaye çiti ve demir kapı inşa etti. Yüzde 52 oranında tamamlanan yapım işi Nisan 2022’de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.
DİSKİ, il, ilçe ve kırsal Mahallelerde sondaj açma inşaat yapım işinde merkez mahallelerde 3 bin 250 metre, işletmeler 1. bölge mahallelerinde bin 470 metre ve işletmeler 2. bölge mahallelerinde 2 bin 780 metre olmak üzere toplam 7 bin 500 metre sondaj yapım işini tamamladı. 3 milyon 568 bin 320 lira ihale bedeliyle yapılan çalışma sonucunda birçok kırsal mahalleye içme suyuna kavuştu. Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur, 2. bölge Ergani, Çermik, Çüngüş ve Dicle kırsal mahallelerde içme suyu tesisleri yapım işinde muhtelif çaplarda 46 bin 473 metre uzunluğunda HDPE boru döşedi, 71 adet vana, vantuz, tahliye, debi ayar vanası, 13 ayaklı depo, 2 gömme depo, 1 biriktirme, 1 kaptaj, 10 adet motopomp odası ve 2 bin metre himaye çiti, 61 metre köprü ve dere geçişi, 25 demir kapı ve 2 bin 500 metre kilitli parke taşı imalatı yapıldığı bildirildi.

7 milyon 52 bin bedeli 2021 Mayıs’ta başlayan çalışmalar Ağustos’ta tamamlandı
DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Ergani ilçesi Orhan Doğan Caddesi içme suyu ve kanalizasyon şebeke döşenmesi yapım işi kapsamında caddeye 4 bin 833 metre HDPE koruge kanalizasyon şebekesi, 92 adet 1000 mm çapında prefabrik silindirik baca, 50 adet 80x80 metre parsel baca ve 1200 metre HDPE koruge parsel bağlantısı döşeyeceği, aynı iş çerçevesinde caddeye 4 bin 175 metre HDPE boru içme suyu şebekesi, 55 metre yatay delgi yapılacağı kaydedildi. 2 milyon 161 bin 76 TL ihale bedeli çalışmanın yüzde 85 ise tamamlandığı ifade edildi.

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