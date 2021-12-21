Kayapınar Belediyesinden zabıta personeline eğitim

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi personelinin hizmet kalitesini artırmak için belediyenin vatandaş ve esnafa dönük yüzü olan zabıta personeline hizmet içi eğitimi verdi.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla personeline yönelik sürekli eğitim programları düzenleyen Kayapınar Belediyesi bu kez zabıtalara yönelik meslek içi eğitim semineri verdi. Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile İçişleri Başkanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir tarafından belediye meclis salonunda verilen eğitime zabıta personelleri katıldı. Seminerde, personel, iş yeri ruhsat ve zabıta yönetmeliği, kabahatler ve tebligat kanunu konularında bilgilendirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçe halkına daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için personele yönelik eğitim faaliyetlerini önemsediklerini ifade etti. Eğitimlerle personelin donanımını en yüksek seviyede tutmaya gayret gösterdiklerini belirten Koç, "Halkımızın huzur ve esenliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm personelimizi görev bilinciyle yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda da zabıta arkadaşlarımıza yönelik bu eğitim gerçekleştirildi. Belediyemizde görevli tüm personele yönelik benzer eğitimler veriliyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve eğitim seminerlerimiz aralıksız olarak devam edecek” diye konuştu.

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