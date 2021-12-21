İranlı televizyoncu Hamasha; "Yeni programa başlayacağım"

İranlı televizyoncu Hamasha ismiyle bilinen Mohammed Qadhi Qanıe, hazırlıklarını tamamladığı yeni programına yakında başlayacağını söyledi. Hamasha “Uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz TV programı yakın zamanda yayınlanacak” dedi.

Sosyal medya platformu Instagram ve Youtube’da yüz binlerce kişi tarafından izlenen ve oldukça fazla takipçisi bulunan Hamasha, televizyon programlarının dışında sosyal medya hesapları üzerinden de geniş kitlelere hitap edebildiğini belirtti. Hamasha “Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyorum, sosyal medya sayesinde dünyanın her yerinden takipçilerim var. Bu sayede daha geniş kitlelere ulaşabiliyorum. Sosyal medyada beni takip eden insanlarla etkileşim halinde olmayı seviyorum” diye konuştu.

TV programları ile adını duyuran ve sosyal sorumluluk projeleri ile de öne çıkan Hamasha “Sosyal medyadaki gücümü toplumsal konularda farkındalık oluşturmak için kullanıyorum. Özellikle sosyal medyada etkileme gücü olan herkesin sosyal konularda da duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Youtube için gezi videoları hazırlayan Hamasha “Pandemi nedeniyle seyahat edemiyoruz. Bu nedenle de bir süredir Youtube için video çekemiyoruz. Pandemi sonrasında tekrar Youtube için içerik üretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde BAE’de Türk dizilerine olan yasağın kaldırılmasını değerlendiren Hamasha “İran ve Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle Türk dizilerinin yayınlanması yasaklanmıştı. Ancak atılan yeni adımlar sayesinde Türk dizileri tekrar yayınlanabilecek. Türk yapımı diziler dünyada büyük ilgi görüyor. İran’da da aynı şekilde ilgi göreceğine eminim. Bu durum Türk dizi ihracatına da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.



Hamasha kimdir?

Televizyon programlarının önde gelen isimlerinden Hamasha ismiyle bilinen showmenin asıl isimi Mohammed Qadhi Qanie Qanie. 1991 doğumlu Iraklı showmen hayatının bir çok yılında kendisini televizyonlara adadı.

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