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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç müzisyen Vaypier, listelere giriyor

İHA

Genç müzisyen Vaypier, listelere giriyor

Müzik camiasında ve sosyal medyada 'Vaypier' adıyla bilinen Ahmet Kaya Büyükdoğu son zamanların fenomen listesine girmeyi başarıyor.
Yakın tarihte çıktığı tek singlesi olan 'Kıskanç' binleri aşkın izleyici ve dinleyiciyle buluştu.Unuvarproduction’un yayımladığı, klibin yönetmenliğini üstlenen İbrahim Çelik, bu güzel projenin ardından 'Vaypier' adıyla bilinen Ahmet Kaya Büyükdoğu, bu ay 100 binlere ulaşmayı başardı. Büyükdoğu, 'Kıskanç' projesinin ardından yakın tarihte çıkaracağı, 'Tuzak' adlı yeni şarkı projesini sosyal medya’da ki paylaşımlarıyla çıkmadan takipçilerinin diline doladı.
Vaypier, "Müziğe olan tutkumu tüm takipçilerim ve sevenlerim biliyor. Sanırım öncelikle beni dinleyen güzel halkıma, eşime, dostuma teşekkür etmeliyim 'Kıskanç' projesinin ardından yapacağım tuzak projesi ilgi görüleceğini umuyorum” dedi.

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