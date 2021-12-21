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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi’nden ‘Yanıbaşınızdayız’ sosyal destek projesi açıklandı

İHA

Yenişehir Belediyesi’nden ‘Yanıbaşınızdayız’ sosyal destek projesi açıklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, 2022 yılında yapılacak ve devam edecek projeler ile sosyal destek projeleriyle ilgili lansman toplantısı düzenlendi.
Yenişehir ilçe belediyesi toplantı salonunda ‘Yanıbaşınızdayız’ başlığıyla düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, mahalle muhtarları ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyeciliğin çalışmalarında önemli olduğunu belirterek “İlçede yaşayan 7'den 70'e herkesin farklı projelerle yanındayız. Belediyemiz tarafından ilimizde ilk kez uygulanan imkanı kısıtlı çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve daha birçok kişi için uygulanacak olan ‘Yanıbaşınızdayız’ projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.
Projenin 13 kalemden oluştuğunu ifade eden Beşikci, gıda, ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık, yeni doğan, giyim, sosyal market, öksüz ve yetim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere destek ve sosyal taksi başlıkları altında sunulacak olan sosyal destek projesinin detaylarını anlattı.

13 başlıktan oluşan sosyal destek projesi
Kaymakam Beşikçi projeleri ise şöyle sıraladı, “Üniversite öğrencilerine gıda desteği; ikameti ilçemizde olan, evinde üniversite öğrencisi dışında yaşayan olmayan, başvuru şartları taşıyıp, ilan edeceğimiz başvuru noktalarından kayıtlarını yaptıran üniversite öğrenci hanelerimize aylık gıda paketi desteği, lise öğrencilerine ulaşım desteği; ilçemizde ikamet eden ve ikameti ile okulu arasındaki mesafeden dolayı ulaşım araçlarını kullanmakta zorunda olan, hanenin kişi başına düşen geliri bin 416 TL’nin altında olan öğrencilerimize başvurduklarına istinaden 100 TL aylık ulaşım desteği, eğitim destek paketi belediyemiz ve sosyal hizmet kurumlarımızca tespit edilen dar gelirli ailelerimizdeki öğrencilerimize kırtasiye desteği, yetim ve öksüz olup, anne babadan biri her hangi bir nedenle yanında olmayan ve maddi durumu yeterli olmayan çocuklara yazlık kışlık giyim desteği, LGS ve YKS desteği; belediyemiz ve sosyal hizmet kurumlarımızca bizzat tespit edilecek tahminen 3 bin 500 öğrencimize sınavlara hazırlık set desteği. Belediyemiz ve sosyal hizmet kurumlarımızca bizzat tespit edilecek tahmini 2 bin 500 hanemize aylık bir adet gıda paketi ve 2 kilo et desteği. İşi ve düzenli geliri olmayan, 02 yaş aralığında çocuğu olan ailelerimizden şartları taşıyan ve ilgili noktalardan kayıtlarını yaptıran ailelerimizin çocuklarının aylık bez desteği, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca devam eden ve aylık 100 hanemizin faydalandığı yaşlı evde bakım programımızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunduğumuz projemizin kabul edilmesiyle birlikte kimsesiz yaşlılarımıza sunduğumuz evde bakım hizmetlerimizi 100 haneden 500 haneye, hizmet kalemlerini de daha da çeşitlendirerek devam edeceğiz, son bir yıl içinde evlenen, çiftlerden SGK’lı bir işte çalışmayan, aylık kişi başına düşen geliri bin 450 TL’nin altında olup, müracaat eden çiftlerimize mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri desteği, ilçemiz sınırları içerisinde kurulan taziye yerlerinin çay, şeker, bardak desteği, kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık desteği kapsamında küçük ölçekli çiftçimize makine, ekipman, fide, gübre desteği. Dar gelirli vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarına göre giyim ve gıda alışverişini kendilerine verilecek sosyal kartla ücretsiz yapabilecekleri Sosyal Marketimizi yılın başında hizmete açıyoruz ve engelli bireylere yönelik belediyemizin Sosyal Tesislerinden ücretsiz ulaşımını sağlayacak engelsiz minibüsümüzü faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

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