Diyarbakır’a mevsimin ilk karı yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Özellikle Kayapınar ilçesinde bulunan yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte bölgede oluşan sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Kentin yüksek kesimlerinde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.