3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde moda çekimleri



Serhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, moda çekimleri yapıldı. Çekimlere katılan Miss Europe 2021 3´üncüsü Duygu Çakmak, "Tarihiyle mükemmel bir yer. Biz de bu tarihi dokuyu tüm dünyaya duyurabilmek için Diyarbakırlı bir modacı ve fotoğrafçıyla moda çekimi gerçekleştirdik. Moda çekimlerindeki amacımız tüm dünyanın dikkatini çekebilmek" dedi.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihe ışık tutmanın yanı sıra kentin önemli bir turizm değeri olma özelliği taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalede bugüne kadar ortaya çıkarılan Roma dönemine ait Mithras yer altı tapınağı, 12 ile 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

TARİHİ KALE FOTOĞRAF STÜDYOSU OLDU

Diyarbakırlı modacı Recep Demiray´ın özel diktiği abiye, geçen aylarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen `Miss Europe 2021´ güzellik yarışmasında Türkiye´yi temsil ederek 37 ülke arasında 3´üncü olan Duygu Çakmak tarafından giyildi ve Zerzevan Kalesi´nde moda çekimleri yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çekimlerde tarihi kaleye dikkat çekildi. Yıl boyunca birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kale, fotoğrafçı, model ve ışıkçılarla adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

`AMACIMIZ TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK´

Çekimlerle Zerzevan Kalesi´nin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Duygu Çakmak, "Burası tarihi açıdan çok önemli. Roma döneminde doğunun sınır garnizonuydu, yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihi var. Daha önce de Asurlar ve Perslere ev sahipliği yaptığı bir yer. Biz de bu tarihi dokuyu tüm dünyaya duyurabilmek için Diyarbakırlı bir modacı ve fotoğrafçıyla moda çekimi gerçekleştirdik. Moda çekimlerindeki amacımız tüm dünyanın dikkatini çekebilmek" dedi.

Çekimlerin farklı ve güzel geçtiğini belirten Recep Demiray ise, "Zerzevan Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürüyle harika bir yer" diye konuştu.

Fotoğrafçı Murat Dağparçası ise Diyarbakır´ın ufkunu ve tarihçesini farklı bir şekilde aktarabilmek için fotoğraflar çektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çınar Serhat Ozan YILDIRIM

2021-12-22 09:21:19



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