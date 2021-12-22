Kulp'ta mevsimin ilk karı yağışıyla eğitime 1 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3040 santimi bulurken eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinden aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 3040 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları ve KulpMuş karayolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda ilerlemesi güçleşirken, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2022 Çarşamba günü ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerde eğitim verilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Kulp ilçesinde bazı bölgelerde 3040 santimetreye kadar ulaşan kar nedeniyle Kulp Belediyesi tarafında başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Belediye Ekipleri yolları açmaya çalışırken, güne karla uyanan ilçe sakinleri, ev ve dükkanların önünde biriken karları temizledi. Buzlama nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

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