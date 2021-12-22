DİSKİ’den su arızasına zamanında müdahale

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Bismil Esentepe Mahallesinde meydana gelen arızaya müdahale etti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı, çeşmeden içilebilir ve ekonomik açıdan ucuz içme suyu temin etmek amacıyla sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarenin farklı yerlerinde meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor. Ekipleri, Bismil Esantepe Mahallesinde terfi merkezi ile dağıtım deposu hattı arasında bulunan 700’lük çelik boruda meydana gelen patlaktan dolayı Tekel, Şentepe , Seyrantepe ve Esentepe Mahallelerine 09.00 İle 15.00 saatleri arasında su kesintisine giderek arızaya müdahale etti. Arızayı gideren ekipler, su kesintisi yaşanan mahallelere içme suyu verilmeye başlandı belirtildi.

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