Dicleli öğrenciler projelerini TÜBİTAK fuarında sergiledi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde birçok yetenekli öğrenci geliştirdikleri projeleri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergiledi.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleşen fuarın açılışını Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül gerçekleştirdi. Fuarın hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yurdagül, emeği geçenlere teşekkür etti. Yurdagül, stantları tek tek gezerek projeleri inceleyip öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrenciler, kendilerini dinleyen Yurdagül’e geliştirdikleri projeleri anlattı.

TÜBİTAK 4006 bilim fuarı ile Türkiye'de bilim ve fuarın yaygınlaşmasına yönelik projeler geliştirdiklerini belirten okul müdürü Osman Özkan, “Öğrencilerimizin öğretim programı çerçevesinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirlemiş olduğu konular üzerinde araştırma yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz buldukları sonuçları sergileyebilecekleri ortamlar hazırlayarak, öğrencilerimizin eğlenceli bir şekilde bilim ile yakından tanışmalarını amaçlamaktayız. Biz okul idarecileri ise öğrenme ortamını daha eğlenceli ve cazibeli hale getirmek için var gücümüzle öğrencilerimizin yanında olmaya çalıyoruz” dedi.

Fuarda proje yürütücüsü olarak görev alan Fen Bilimleri Öğretmeni Askeri Yalçın, 9 tasarım, 4 araştırma, 1 inceleme olmak üzere toplamda 14 proje sergilediklerini ifade etti. Çalışmaları geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini kaydeden Yalçın, "Çünkü 2. dönemde sergileyeceğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarı kabulü gerçekleşmiştir. O’nu da inşallah sergileyeceğiz. Öğrencilerimizin bilime olan merakını daha da arttırmayı düşünüyoruz. Orta okul ve liseden 32 öğrenci ile 7 danışman öğretmen projelerde görev almıştır. Katkılarından dolayı tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Davetimize teşrif eden Kaymakamımız Kadir Yurdagül’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari’ye ve diğer tüm konuklarımıza teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Fuar’da Türk Kızılayı Dicle Temsilciliği ise proje geliştiren öğrencilere eldiven gibi bazı kışlık kıyafet dağıttı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, fuara katılan protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Bilim Fuarı 22 ile 23 Aralık tarihlerinde olmak üzere 2 gün sürecek.

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