Diyarbakır’da 1 yılda 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 640 ilk ve orta öğretim öğrencisine ücretsiz sinema keyfi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan dezavantajlı ve hiç sinema izlemeyen ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik 2021 yılında başlattığı ücretsiz sinema gösterimleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu’nda her ay belirlenen 3 yeni filmle öğrencileri ağırladı. Belirlediği okullarda öğretmenleri eşliğinde öğrencileri servislerle Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ne getiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şu ana kadar 8 bin 640 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz sinema hizmeti vermeye devam edeceğini bildirdi.

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