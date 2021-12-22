Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2)

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TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'da pazarcı Mehmet Tekin'in 10 bin dolarını çalan ve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan N.E. ile C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA

2021-12-22 17:04:21



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