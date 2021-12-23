Diyarbakır’da Sarıkamış şehitleri anıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bilgievlerinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler şehitler anısına yazdıkları şiirleri seslendirdi, duygu, düşüncelerini ifade ettikleri kompozisyonları okudu. Anma programında öğrenciler, Sarıkamış Şehitleri’ni anlatan kısa film ve belgeseller izledi.

Eğitmenler ve öğrenciler; program sonunda şehitlere dua etti.

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