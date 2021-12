Diyarbakır’ın su sorununu çözecek projede çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır’ın 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan projede çalışmalar devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi’nin kentin en değerli hazinesi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, çeşmeden içilebilir, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Dicle Barajı’ndan alınacak suyun 1’inci Merhale için 880 metre uzunluğundaki 2 bin 200’lük çelik boruların mevcut hat üzerinden ilerlemesini sağlayacak. Buradan 974 metre uzunluğundaki 2 bin 200’lük çelik boru ile yeni terfi merkezine iletilecek.

Terfi merkezinden bin 285 metre uzunluğundaki bin 600’lük çelik boru ile mevcut hatta bağlanıp 3 bin 843 metre sonra mevcut tünele ulaşacak. Tünelden sonra 24 bin 120 metre uzunluğundaki bin 600’lük çelik boru ile 225 bin metreküp gün kapasiteli arıtma tesisine aktarılacak. Çalışmaların devam ettiği projeyi denetleyerek ilgili personelden bilgi alan Tutşi, dünyada içilebilir su kaynaklarının küresel ısınmaya bağlı olarak her geçen gün azaldığını ifade etti.

İçilebilir su kaynaklarının azalmasıyla, suyun öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Tutşi, bundan dolayı suyun her damlasını en doğru şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Suyun insanlığın en temel ihtiyacı olduğu bilinciyle DİSKİ’nin, projeler ürettiğini kaydeden Tutşi, 2. Merhale İçme Suyu Projesi’ni kentin nüfus gelişimini baz alarak gerçekleştirdiklerini, projenin 2023’ de tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

