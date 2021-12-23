Diyarbakır’da park halindeki hafif ticari araç yandı

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Diyarbakır’da Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden çıkan arıza nedeniyle yandı.



Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Çeşme durağında hafif ticari araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 21 DP 706 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmesiyle alevlere teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı yaşanmadığı belirlendi.

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