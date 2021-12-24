DİSKİ araç filosunu güçlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ araç filosunu güçlendirdi

İHA

DİSKİ araç filosunu güçlendirdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılamak için filosuna yeni araçlar kattı.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi dahil olmak üzere 17 ilçede vatandaşlara sağlıklı içme suyu ve verimli altyapı hizmetleri sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Altyapı ve içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet hidromek HMK 102 S Alpha A5 kazıyıcıyükleyici araç satın aldı. Araç alım işlemlerini 21 Ekim 2021’de gerçekleştiren DİSKİ, bu sayede yeni araçlardan 2 milyon 429 bin 513 lira tasarruf sağladığını belirtti.
Hizmet kalitesini artırmak ve var olan ihtiyaçlara cevap olabilmek için araç alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 2022’de araç alımlarına devam ederek filolarını güçlendireceklerini aktardı. Kentlerin yaşam kalitesi ve güçlü ekonomik yapıları altyapıların belirlediğine değinen Tutşi, verimli altyapı ve kaliteli su teminin süreklilik arz ettiğini bu nedenle de DİSKİ’nin, artan nüfusa paralel olarak ihtiyaçları karşılamak için araç alımı yaptığını vurguladı.
Araç seçimini kentin fiziki yapısını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutşi, “DİSKİ, 15 bin 272 kilometrekarelik alanda hizmet üretiyor. Altyapı ve içme suyu temininde tamamen kamu yararını gözeterek çalışmalar yürütüyoruz. Araç filomuzu sürekli yenilemek zorundayız. Hangi tür bir altyapı çalışması yapacak olunursa olunsun ilk olarak bir projeye ve beraberinde altyapı malzemelerine ihtiyaç duyulur. Altyapı malzemelerinin her biri yapılacak olan çalışmaya bağlı olarak farklılık gösterir. Araç kullanımı özellikle bu tarz çalışmalarda oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğru araç seçimiyle altyapılarda kullanımı önemli tasarruflar sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı
YEREL HABERLER Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı
Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların yüzü güldü Türk kültürünün vazgeçilmezi kestane sokakta yerini aldı, satıcılar Çin kestanesine karşı uyardı
YEREL HABERLER Tarihi Sur ilçesini kestane kokusu sardı, satıcıların ...
Güzellik ve Estetiysen Uzmanı Şehirli uyardı: “Kış aylarında kuru ciltler kırışıklığa neden oluyor”
YEREL HABERLER Güzellik ve Estetiysen Uzmanı Şehirli uyardı: “Kış ...
Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 ...
Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 ...
Diyarbakır’da 47 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 47 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi ...
Diyarbakır’da park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da park halindeki hafif ticari araç yandı
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ...
‘Aba tekniği’ kullanan klinik, gelişim gösteren otizmli öğrencilerini mezun ediyor
YEREL HABERLER ‘Aba tekniği’ kullanan klinik, gelişim gösteren ...
Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha ...
Erdemliler Hareketi’nden “Karacadağ Raporu”
YEREL HABERLER Erdemliler Hareketi’nden “Karacadağ Raporu”
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, devlet güçlerimize teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gelin, devlet güçlerimize ...
Diyarbakır’ın su sorununu çözecek projede çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın su sorununu çözecek projede çalışmalar ...
Diyarbakır’da havai fişek kullanımı sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da havai fişek kullanımı sınırlandırıldı
Diyarbakır'da buzlanmalara karşı bin 500 ton soğuk asfalt kullanılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da buzlanmalara karşı bin 500 ton soğuk ...
Diyarbakır’da Sarıkamış şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Sarıkamış şehitleri anıldı
Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna ‘teslim ol’ çağrısı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan oğluna ‘teslim ol’ çağrısı
Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2)
YEREL HABERLER Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, ...
AK Parti üç ilçenin meclis toplantılarını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AK Parti üç ilçenin meclis toplantılarını ...
Diyarbakır’da abdest alan vatandaşın 10 bin dolarını çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da abdest alan vatandaşın 10 bin dolarını ...
Diyarbakır’da 1 yılda 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 yılda 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi ...
Diyarbakır’da yürütülen çalışmalarla yollar kardan kapanmaktan engellendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yürütülen çalışmalarla yollar kardan ...
Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL
YEREL HABERLER Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.