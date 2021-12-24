MHP Kayapınar'da bayrak değişimi

– Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Kayapınar İlçe Başkanlığına atanan Baver Bulut, görevi eski Başkan Mehmet Ataç'tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Cihan Kayaalp MHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak kentte başarılı çalışmalar ile vatandaşların teveccühünü kazanmış, hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiş olduklarını söyledi. Daha da başarılı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirten Kayaalp, “Bugünlerde başarılarımızı baltalamaya çalışanların olduğunu biliyoruz. Birilerini, bazı odakları rahatsız ettiğimizi biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bu tarihi güzide şehrimizin kıymetli vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet etmek için MHP olarak durmadan usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Partimize yapılan gayri ahlaki saldırılar bizi asla yolumuzdan ayırmayacaktır. Kayapınar İlçesi eski Başkanı Mehmet Ataç, bu süreçte davamıza zarar gelmemesi adına görevini genç kardeşimiz Baver Bulut'a devretmiş bulunmaktadır. Bugüne dek başarılı çalışmalarda bulunan ve bugün görevi devreden eski Başkan Mehmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Yeni İlçe Başkanlığına atanan Baver Bulut'un ise almış olduğu görevin sorumluluğunu en iyi şekilde temsil edeceğinden, genç ve dinamik çalışmalarıyla ilçe teşkilatımızı daha da güçlendireceğinden şüphem yoktur. Kendisine ve yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

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