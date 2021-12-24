Atletizmde Diyarbakır’ın başarı çıtasını yükseltmek istiyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımındaki sporcular, Türkiye Şampiyonasında Diyarbakır’a kupa getirmek için sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan sporculardan oluşturulan Atletizm Takımı, 30 Aralık’ta Adana’da yapılacak olan Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Finalinde Diyarbakır’ı temsil edecek. Kenti temsil edecek olmanın onurunu yaşayan sporcular, finallerde başarı elde etmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Sporculardan Nisanur Aktoprak, antrenmanlarda şevkle çalıştığını söyledi. Okulda beden eğitimi öğretmeninin kendisini atletizme yönlendirdiğini aktaran Aktoprak, “Meryem Bekmez gibi olimpiyatlara gidip bayrağımı temsil etmek istiyorum. Hedefim milli takıma girmek” şeklinde konuştu.

Sporculardan Zehra Açıl ise Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sundukları imkan ile geleceğin yıldızı olmak istediğini belirtti. Adana’da yapılacak finallerin kendilerini için bir basamak olduğunu dile getiren Açıl,“Her gün buraya gelip ısınma yapıyoruz, idmanlara çıkıyoruz. Kendimi geliştirmek istiyorum. Milli sporcu olup olimpiyatlara katılmak ve dereceler elde etmek istiyorum. Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyorum” dedi.

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