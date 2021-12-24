Diyarbakırlı kadınlar meslek sahibi oluyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Kadın Kuaförlüğü Kursu'nda, kalifiye kuaförler yetiştiriliyor.

Yenişehir Belediyesi ev kadınlarının ve genç kızların meslek sahibi olmasını sağlamak amacıyla bünyesinde hizmet veren RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde açmış olduğu ‘Kadın Kuaförlüğü Kursu' vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Kuaförlük kursuna katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor.

Kurslara katılan kadın kursiyerlere saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, verilen eğitimlerden sonra kursiyerlerin sertifika ve meslek sahibi olarak geleceğe güvenle bakabildiklerini söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte ilçede bir çok kursun yeniden başlatıldığını anlatan Başkan Beşikci, "Pandemi nedeniyle bir süredir eve kapanan kadınlarımız ve genç kızlarımız kuaförlük kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Pandemi kuralları çerçevesinde şu anda 93 kursiyerlerimize, saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi teorik eğitimler verilmektedir. Kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor, hem de günün stres ve sıkıntısını atıyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyorlar. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar” dedi.



"Benim için altın bilezik"

Kuaförlük kursunun kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken kursiyer Semra Pala, “Yenişehir Belediyemizin kuaförlük kursunu tekrar açmış olduğunu duydum ve ben de kayıt yaptırdım. Kursa gelerek, hocamızın desteğiyle kuaförlük adına her şeyi öğreniyorum. Buradan aldığım eğitimler, benim için de altın bir bilezik olacak. Bu mesleğin ilerde işime yarayacağını düşünüyorum. Ben bu konuda bizlere böylesine güzel bir kursu açtığı için Belediyemize ve bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Meslek öğreniyoruz"

Kursun kendilerine iyi geldiğini ev kadını Necla Okumuş, “Burada hocamızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi eğitimler alıyoruz. Kuaförlük mesleğinin tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere öğretiyor. Burada bir meslek öğreniyoruz. Almış olduğumuz eğitimlerle ilerde kendi iş yerimizi açma imkanımız olacak ve aile ekonomisine katkıda bulunabileceğiz” şeklinde konuştu.

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