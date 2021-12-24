Diyarbakır’da hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi, araçlardan birinin kapısı koparken diğeri ise şarampole uçtu. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, DiyarbakırViranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 3 ticari araçtan biri hatalı sollama yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin kapısı yerinden koparken diğer araç şarampole uçtu. Ticari araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.