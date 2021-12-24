Dicle’de kaymakamlık özel futbol turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde okullar arası yapılan ve 11 okulun katıldığı kaymakamlık özel futbol turnuvasının final maçları yapıldı. Final maçını Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, birçok öğretmen ile çok sayıda öğrenci izledi.

Dicle Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşen turnuvanın final maçında kupayı almak için sahada ter döken okul takımları, rakipleri karşısında galibiyet almak için kıyasıya mücadele etti. Ders başı yapan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri adına spor yapma imkanı sunan turnuvanın final maçını kazanan lise ve ortaokul takımları, kupa ile madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Dicle Necati Anadolu Lisesi ile Şehit Bila Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi okul takımlarının oynadığı final maçını, 5 2’lik skorla Necati Ceylan Anadolu Lisesi takımı kazandı.

Final maçı sonrası 1. ve 2. olan takımlar kupalarını Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’ün elinden alırken, madalyalarını İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk ve İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz’ın elinden aldı.

Turnuvada ortaokullar arasında düzenlenen final maçını ise Fatih Ortaokulu ile Koru Ortaokulu takımları arasında oynandı. Fatih Ortaokulu final maçını 1 – 0 kazanarak şampiyon oldu.

1 hafta süren mini futbol turnuvasında 7 ortaokul ve 4 lise olmak üzere, toplam 11 okul takımı sahada kazanmak için mücadele etti. Final maçı sonrası kupa ve madalyalarını alan okul takımı öğrencileri Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ile anı fotoğrafı çekildi.

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