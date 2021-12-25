9 yaşındaki Hüseyin’in kağıda yazdığı hayali gerçek oldu

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, çocuklara hayallerini sorup kağıt dağıttılar. 9 yaşındaki çocuğunu duygusal cevabını alan platform üyeleri harekete geçip yetim çocuğa sürpriz yaptı.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çocukların hayallerini öğrenmek için soru sordu. Çocuklar, cevaplarını aldıkları kağıda yazarak teslim etti. Platform üyeleri, 9 yaşındaki Hüseyin’den aldıkları cevap yüreklerini burktu. Hüseyin, “Babam, kaza yaptı, babamız yok. 4’üncü sınıfa gidiyorum, adım Hüseyin. Okula gidiyorum ve berberde çalışıyorum. Paramı anneme veriyorum, annemde bize bakkalda eşya alıyor, yemek yapıyor. Çok istediğim hayalim bilgisayar. İnşallah hayalim gerçekleşir. Diğer hayalim ise krampon” yazılı cevabı karşısında harekete geçen üyeler, Hüseyin’e sürpriz yaparak ihtiyaçlarını karşıladı.

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